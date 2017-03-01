Васнецова, Мошкова, Малиновский и Стрельцов выступят на этапе Кубка IBU в Отепя

Сборная России выиграла неофициальный медальный зачет на первенстве мира по биатлону среди юниоров и юношей, завершившемся во вторник в словацком Осрблье. Малиновский, Васнецова, Стрельцов отметились победами на турнире, а Мошкова завоевала бронзу. Этап Кубка IBU в Отепя пройдет 9—12 марта .

«Подрастает хороший резерв, и уже на следующий этап Кубка IBU среди взрослых в Отепя мы привлекаем Васнецову и Мошкову, а также Малиновского и Стрельцова. Возможно, что кто-то из этих спортсменов будут участвовать в финале Кубка мира, но это будет зависеть от того, в каком состоянии они будут находиться к этому моменту», — сказал Касперович журналистам.

Касперович отметил, что важно привлекать юниоров ко взрослым соревнованиям, чтобы спортсмены были более мотивированными.

«А не так, чтобы они выиграли первенство мира — и звезда зажглась. Нет, они должны знать свой уровень и стремиться достигнуть тех вершин, которых еще не достигли, — подчеркнул тренер. — Самое главное, что за три года та пирамида, которая была выстроена с юношей, юниоров, молодежного и основного состава, особенно в мужской группе, работает и дает результаты. На протяжении последних трех лет команда выступает успешно».