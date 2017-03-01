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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28936721/
1 марта 2017, 18:06 | Биатлон | Р-Спорт

Васнецова, Мошкова, Малиновский и Стрельцов выступят на этапе Кубка IBU в Отепя

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 1 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что юниоры Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Игорь Малиновский и Кирилл Стрельцов будут привлечены для участия на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя, а также, возможно, выступят в финале Кубка мира.

Сборная России выиграла неофициальный медальный зачет на первенстве мира по биатлону среди юниоров и юношей, завершившемся во вторник в словацком Осрблье. Малиновский, Васнецова, Стрельцов отметились победами на турнире, а Мошкова завоевала бронзу. Этап Кубка IBU в Отепя пройдет 9—12 марта.

«Подрастает хороший резерв, и уже на следующий этап Кубка IBU среди взрослых в Отепя мы привлекаем Васнецову и Мошкову, а также Малиновского и Стрельцова. Возможно, что кто-то из этих спортсменов будут участвовать в финале Кубка мира, но это будет зависеть от того, в каком состоянии они будут находиться к этому моменту», — сказал Касперович журналистам.

Касперович отметил, что важно привлекать юниоров ко взрослым соревнованиям, чтобы спортсмены были более мотивированными.

«А не так, чтобы они выиграли первенство мира — и звезда зажглась. Нет, они должны знать свой уровень и стремиться достигнуть тех вершин, которых еще не достигли, — подчеркнул тренер. — Самое главное, что за три года та пирамида, которая была выстроена с юношей, юниоров, молодежного и основного состава, особенно в мужской группе, работает и дает результаты. На протяжении последних трех лет команда выступает успешно».

«Мы выиграли три эстафеты в юниорском возрасте. Есть преемственность: с юношеского возраста спортсмены переходят в юниорскую команду, — добавил тренер. — Видно, что стрелковая часть сильно подтянулась за последние два-три года, мы начали привлекать специалистов, именно стрелков. И в плане теории много даем спортсменам, и в плане практики».
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