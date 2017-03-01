Украинские биатлонисты прибыли на этап Кубка мира в Пхенчхан
Первая гонка в Южной Корее состоится в четверг.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Украины по биатлону прилетела на седьмой этап Кубка мира, который состоится в Пхенчхане (Южная Корея) со 2 по 5 марта, сообщает Xsport.
Эти соревнования станут первыми после чемпионата мира, который недавно завершился в Хохфильцене (Австрия). Откроются они завтра женским спринтом в 13.15. Именно на трассах Пхенчхана проведут олимпийский турнир по биатлону в 2018 году.
В Корее определят обладателей малого Хрустального Кубка мира в зачете эстафетных гонок. Напомним, на чемпионате мира украинки взяли единственную медаль, серебряную, именно в женской эстафете.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter