Путин посетил спорткомплекс «Академия биатлона» и пообщался с юными стрелками

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Как рассказали главе государства, в ходе масштабной реконструкции, которая должна завершиться в 2018 году, здесь будет оборудование для искусственного снега, трассы получат новое освещение и будут значительно расширены.

Глава государства познакомился с возможностями центра восстановительной медицины, который располагается в этом комплексе, и заглянул на тренировку в тир, где юные стрелки оттачивали свое мастерство.

Путин расспросил ребят об их спортивных успехах, спортсмены, многие из которых занимаются стрелковым спортом уже более пяти лет, рассказали Путину, что уже добились немалых результатов на первенствах Красноярского края и региональных чемпионатах по биатлону.

Президент поинтересовался у ребят, из каких винтовок они стреляют. Спортсмены сообщили, что они изготовлены в Ижевске. Вице-премьер Виталий Мутко, который сопровождал Путина в ходе осмотра комплекса, подтвердил, что в Ижевске хорошо налажено производство пневматических винтовок для массового спорта.

Глава государства пожелал начинающим биатлонистам успехов.