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1 марта 2017, 0:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Мошкова: В эстафете на юниорском ЧМ по биатлону бежалось особенно тяжело

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова, завоевавшая бронзовую награду чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров в Осрблье в эстафете 3×6 км среди юниорок, призналась, что заключительная гонка на соревнованиях далась ей тяжело.

«Я не знала точно, какой я иду по трассе, просто видела впереди команды Австрии и Германии и старалась их достать. Сегодня бежалось особенно тяжело, потому что за время чемпионата уже успела накопиться усталость», — приводит слова Мошковой официальный сайт Союза биатлонистов России.
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