Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28923653/
28 февраля 2017, 19:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Россия победила на ЧМ по биатлону среди юношей и юниоров в медальном зачёте

В Осрблье (Словакия) завершился чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров.

Сборная России одержала победу в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

Второе место заняла сборная Норвегии, в активе которой 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. На третьей строчке итальянцы, выигравшие 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Напомним, что юношеский и юниорский чемпионат мира изначально должен был пройти в городе Острове Псковской области, но был перенесён по решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»