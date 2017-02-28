Российские биатлонистки выиграли бронзу в эстафете на ЧМ в Словакии среди юниорок

Победу в эстафете во вторник одержала команда Норвегии, которая показала время 56 минут 18,4 секунды, использовав 8 дополнительных патронов. Второе место у сборной Германии (+16,5 секунды; 9 патронов + 1 штрафной круг). Россиянки Кристина Резцова, Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова стали бронзовыми призерами, проиграв победительницам 26,1 секунды (8+1).

Женская эстафета закрыла программу первенства мира в Словакии.

Первоначально турнир должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России.