Российские биатлонистки выиграли бронзу в эстафете на ЧМ в Словакии среди юниорок
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Российские биатлонистки выиграли бронзу в эстафете 3×6 километров на юношеском первенстве мира в словацком Осрблье.
Победу в эстафете во вторник одержала команда Норвегии, которая показала время 56 минут 18,4 секунды, использовав 8 дополнительных патронов. Второе место у сборной Германии (+16,5 секунды; 9 патронов + 1 штрафной круг). Россиянки Кристина Резцова, Екатерина Мошкова и Валерия Васнецова стали бронзовыми призерами, проиграв победительницам 26,1 секунды (8+1).
Женская эстафета закрыла программу первенства мира в Словакии.
Первоначально турнир должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России.
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