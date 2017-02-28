Российские юниоры выиграли золото в эстафете на первенстве мира по биатлону
Российские юниоры Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов одержали победу в эстафете 4×7,5 км на первенстве мира по биатлону в Осрблье (Словакия).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Серебряными призёрами стали норвежцы. Бронза досталась немцам.
Биатлон. Юниорское первенство мира. Осрблье, Словакия
Эстафета 4×7,5 км. Юниоры
1. Россия (Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов) — 1:17.27,8 (0+7).
2. Норвегия — +53,9 (1+12).
3. Германия — +1.39,3 (1+15).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter