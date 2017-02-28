Российские юниоры выиграли золото в эстафете на первенстве мира по биатлону

Российская эстафетная четвёрка юниоров навестила могилу советских воинов — капитана Зиновьева и семерых солдат (их имена и фамилии не указаны), павших в боях за освобождение Европы недалеко от нынешнего биатлонного центра в Осрблье 8 марта 1945 года.