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28 февраля 2017, 15:43 | Биатлон | Чемпионат.com

Российские юниоры выиграли золото в эстафете на первенстве мира по биатлону

Российские юниоры Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов одержали победу в эстафете 4×7,5 км на первенстве мира по биатлону в Осрблье (Словакия).

Российские юниоры Никита <span class=error>Лобастов</span> Игорь <span class=error>Малиновский</span> Никита <span class=error>Поршнев</span> и Кирилл Стрельцов одержали победу в эстафете 4×75 км на первенстве мира по биатлону в Осрблье (Словакия). Увеличить
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Серебряными призёрами стали норвежцы. Бронза досталась немцам.

Биатлон. Юниорское первенство мира. Осрблье, Словакия
Эстафета 4×7,5 км. Юниоры
1. Россия (Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов) — 1:17.27,8 (0+7).
2. Норвегия — +53,9 (1+12).
3. Германия — +1.39,3 (1+15).
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Россияне перед эстафетой возложили цветы на могилу советских воинов в Словакии

Российская эстафетная четвёрка юниоров навестила могилу советских воинов — капитана Зиновьева и семерых солдат (их имена и фамилии не указаны), павших в боях за освобождение Европы недалеко от нынешнего биатлонного центра в Осрблье 8 марта 1945 года.
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