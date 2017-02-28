Россияне перед эстафетой возложили цветы на могилу советских воинов в Словакии

По дороге к старту сегодняшней эстафетной гонки Никита Лобастов, Игорь Малиновский, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов вместе с тренером Ильгизом Самигуллиным, а также врачом и массажистом команды положили на могилу свои призовые букеты и почтили память соотечественников минутой молчания, сообщает руководитель медиа-службы СБР Константин Бойцов.