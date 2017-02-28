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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28912051/
28 февраля 2017, 0:26 | Биатлон | Чемпионат.com

1-й украинский биатлонист, который завоюет золото на ОИ-2018, получит квартиру

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак пообещал подарить квартиру в центре Киева первому спортсмену, который завоюет золотую медаль на Олимпийских играх — 2018 года в Пхенчхане, который пройдут с 9 по 25 февраля.

«Первый, кто завоюет олимпийскую золотую медаль, получит квартиру в центре Киева. Дом уже строится — с бассейном, спортзалом. А если медаль будет в эстафете, попробуем найти четыре квартиры», — приводит слова Брынзака «Сегодня».

На чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене украинские биатлонистки завоевали серебряные медали в эстафете.

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