ЕС снял запрет на поставку в Беларусь ружей для биатлона

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Ружья для биатлона, поставляемые из ЕС в Беларусь, будут подлежать «предварительной авторизации со стороны уполномоченных национальных органов власти в каждом отдельном случае».



По итогам прошедшего недавно в Австрии чемпионата мира по биатлону сборная Беларуси заняла восьмое место в командном зачёте. Единственную медаль завоевала Дарья Домрачева, ставшая второй в гонке преследования.