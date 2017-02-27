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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28911382/
27 февраля 2017, 22:28 | Биатлон | Чемпионат.com

ЕС снял запрет на поставку в Беларусь ружей для биатлона

Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Беларуси, но снял запрет на поставки в эту страну оборудования для биатлона, сообщает Tut.

Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении <span class=error>Беларуси</span> но снял запрет на поставки в эту страну оборудования для биатлона сообщает Tut. Увеличить
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Ружья для биатлона, поставляемые из ЕС в Беларусь, будут подлежать «предварительной авторизации со стороны уполномоченных национальных органов власти в каждом отдельном случае».

По итогам прошедшего недавно в Австрии чемпионата мира по биатлону сборная Беларуси заняла восьмое место в командном зачёте. Единственную медаль завоевала Дарья Домрачева, ставшая второй в гонке преследования.

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