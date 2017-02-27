Шипулин — Тихонову: Если я вернусь в команду, то мой результат сразу упадёт
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал просьбу четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова вернуться к подготовке в общей группе сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
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«Обмолвился насчёт завершения карьеры после ОИ-2018 не я, это журналисты начали задавать мне этот вопрос. Пока я не хочу комментировать эту ситуацию. Самая главная моя цель — Олимпиада 2018 года. Что будет после неё, определюсь и решу потом. Но это будут уже мои третьи Олимпийские игры. Уходит много сил и эмоций, начинаю уставать, и иногда приходят такие мысли. Посмотрим, как пройдёт Олимпиада, будет ли у меня желание и мотивация продолжать соревноваться дальше. Пока мне СМИ не напоминают об этом, и правда такие мысли не приходят в голову. Сейчас хочу полностью сконцентрироваться на соревновательном и тренировочном процессах, не думать о том, что будет после Олимпиады.
C Тихоновым насчёт возвращения в команду я не согласен. Я уже готовился в команде более
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