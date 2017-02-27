«Обмолвился насчёт завершения карьеры после ОИ-2018 не я, это журналисты начали задавать мне этот вопрос. Пока я не хочу комментировать эту ситуацию. Самая главная моя цель — Олимпиада 2018 года. Что будет после неё, определюсь и решу потом. Но это будут уже мои третьи Олимпийские игры. Уходит много сил и эмоций, начинаю уставать, и иногда приходят такие мысли. Посмотрим, как пройдёт Олимпиада, будет ли у меня желание и мотивация продолжать соревноваться дальше. Пока мне СМИ не напоминают об этом, и правда такие мысли не приходят в голову. Сейчас хочу полностью сконцентрироваться на соревновательном и тренировочном процессах, не думать о том, что будет после Олимпиады.



C Тихоновым насчёт возвращения в команду я не согласен. Я уже готовился в команде более шести-семи лет, а последние три года готовлюсь индивидуально. Понимаю, чтобы мне было комфортно, чтобы мой результат был более серьёзным, мне нужна именно индивидуальная подготовка. В команде нет такого подхода тренера к спортсмену, он не может работать с каждым больше и качественнее. Сейчас у меня лучший тренер по функциональной подготовке Андрей Крючков, лучший тренер по стрелковой подготовке Андрей Гербулов. Нам очень комфортно, а если я вернусь в команду, то мой результат сразу упадёт. Не могу сказать на 100%, ещё не общался на эту тему с руководством. Буду очень сильно просить, чтобы продолжили тренироваться индивидуально, как сейчас и происходит», — приводит слова Шипулина Znak.