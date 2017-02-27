Бьорндалена обокрали по дороге в Пхенчхан

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У 8-кратного олимпийского чемпиона украли несколько личных вещей. Также в Корею, где пройдет этап Кубка мира и Олимпийские игры 2018 года, еще не прибыли его винтовка и 15 пар лыж.

— Украли мои новые лыжные очки, мой отличный налобный фонарик и беспроводной динамик. Также исчез лазерный аппарат, который я использую для лечебных процедур, — цитирует Бьорндалена vg.no. — Если вы увидите человека в хороших лыжных очках с освещением, да еще и с музыкой, то это тот самый вор.