Бьорндалена обокрали по дороге в Пхенчхан
Норвежец Оле Эйнар Бьорндален стал жертвой ограбления во время перелета по маршруту Мюнхен — Хельсинки — Пхенчхан.
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Видимо, что-то случилось...
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У 8-кратного олимпийского чемпиона украли несколько личных вещей. Также в Корею, где пройдет этап Кубка мира и Олимпийские игры 2018 года, еще не прибыли его винтовка и 15 пар лыж.
— Украли мои новые лыжные очки, мой отличный налобный фонарик и беспроводной динамик. Также исчез лазерный аппарат, который я использую для лечебных процедур, — цитирует Бьорндалена vg.no. — Если вы увидите человека в хороших лыжных очках с освещением, да еще и с музыкой, то это тот самый вор.
Моя винтовка все еще в Хельсинки, а лыжи вообще непонятно где. В Хельсинки меня остановили и сказали, что в чехле для винтовки есть
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