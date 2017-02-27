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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28910854/
27 февраля 2017, 21:11 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бьорндалена обокрали по дороге в Пхенчхан

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален стал жертвой ограбления во время перелета по маршруту Мюнхен — Хельсинки — Пхенчхан.

Норвежец Оле <span class=error>Эйнар</span> Бьорндален стал жертвой ограбления во время перелета по маршруту Мюнхен — Хельсинки — Пхенчхан. Увеличить
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У 8-кратного олимпийского чемпиона украли несколько личных вещей. Также в Корею, где пройдет этап Кубка мира и Олимпийские игры 2018 года, еще не прибыли его винтовка и 15 пар лыж.

— Украли мои новые лыжные очки, мой отличный налобный фонарик и беспроводной динамик. Также исчез лазерный аппарат, который я использую для лечебных процедур, — цитирует Бьорндалена vg.no. — Если вы увидите человека в хороших лыжных очках с освещением, да еще и с музыкой, то это тот самый вор.

Моя винтовка все еще в Хельсинки, а лыжи вообще непонятно где. В Хельсинки меня остановили и сказали, что в чехле для винтовки есть какая-то жидкость. Я сказал, что это оружейное масло, и что они могут вскрыть чехол и убедиться в этом. Сотрудники сделали это, однако винтовку так и не отправили. Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи.
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