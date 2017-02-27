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27 февраля 2017, 19:39 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Юлия Чепалова: Будет сделано все, чтобы Россия не участвовала в Играх-2018

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова заявила, что мировая общественность пытается лишить Россию участия на Олимпийских играх-2018.

Также она отметила, что функционеры должны жестче реагировать на подобную ситуацию.

— Чем, по-вашему, закончится история с докладом Макларена? Сборную России могут не пустить на Олимпийские игры в Пхенчхан?

— Будет сделано все возможное, чтобы Россия не участвовала в Олимпийских играх-2018, — цитирует RT Чепалову. — А что тут думать? Так и будет, если мы крепко не возьмемся за них.

— Как следует вести себя российским спортивным функционерам?

— Не знаю. Некоторые из них пока вообще никак себя не ведут. Может быть, люди более высокого уровня должны уже жестче реагировать в данной ситуации….
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