Юлия Чепалова: Будет сделано все, чтобы Россия не участвовала в Играх-2018

Также она отметила, что функционеры должны жестче реагировать на подобную ситуацию.

— Чем, по-вашему, закончится история с докладом Макларена? Сборную России могут не пустить на Олимпийские игры в Пхенчхан?

— Будет сделано все возможное, чтобы Россия не участвовала в Олимпийских играх-2018, — цитирует RT Чепалову. — А что тут думать? Так и будет, если мы крепко не возьмемся за них.

— Как следует вести себя российским спортивным функционерам?

— Не знаю. Некоторые из них пока вообще никак себя не ведут. Может быть, люди более высокого уровня должны уже жестче реагировать в данной ситуации….