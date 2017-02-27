Юлия Чепалова: Будет сделано все, чтобы Россия не участвовала в Играх-2018
Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова заявила, что мировая общественность пытается лишить Россию участия на Олимпийских играх-2018.
Также она отметила, что функционеры должны жестче реагировать на подобную ситуацию.
— Чем,
— Будет сделано все возможное, чтобы Россия не участвовала в Олимпийских играх-2018, — цитирует RT Чепалову. — А что тут думать? Так и будет, если мы крепко не возьмемся за них.
— Как следует вести себя российским спортивным функционерам?
— Не знаю. Некоторые из них пока вообще никак себя не ведут. Может быть, люди более высокого уровня должны уже жестче реагировать в данной ситуации….
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