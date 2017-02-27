Егорова: На последнем круге постепенно я поняла, что сохраню лидерство

«У нас очень сильная команда, и мы рассчитывали побороться за первое место сегодня даже после штрафного круга. Я пришла на последний рубеж абсолютно хладнокровной и старалась ни о чём не думать, а только концентрироваться на своей стрельбе, не глядя на соперницу. На последнем круге она поначалу попыталась меня нагнать, но постепенно я поняла, что сохраню лидерство. В эстафете многое решает стрельба, поэтому мы ожидали сюрприза от любых соперниц. Поэтому тренеры советовали работать в своём ритме и ничего не выдумывать», — приводит слова Егоровой официальный сайт СБР.