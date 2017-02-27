Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28909647/
27 февраля 2017, 19:37 | Биатлон | Чемпионат.com

Егорова: На последнем круге постепенно я поняла, что сохраню лидерство

Российская биатлонистка Кристина Егорова прокомментировала победу своей команды в эстафете на юниорском первенстве мира в Словакии.

«У нас очень сильная команда, и мы рассчитывали побороться за первое место сегодня даже после штрафного круга. Я пришла на последний рубеж абсолютно хладнокровной и старалась ни о чём не думать, а только концентрироваться на своей стрельбе, не глядя на соперницу. На последнем круге она поначалу попыталась меня нагнать, но постепенно я поняла, что сохраню лидерство. В эстафете многое решает стрельба, поэтому мы ожидали сюрприза от любых соперниц. Поэтому тренеры советовали работать в своём ритме и ничего не выдумывать», — приводит слова Егоровой официальный сайт СБР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»