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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28909121/
27 февраля 2017, 18:19 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен и братья Бё пропустят этап КМ по биатлону в Южной Корее

Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен, братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Ларс Хельге Биркеланд не выступят на седьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 3—5 марта в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает NRK.

Своё решение спортсмены объяснили плохим самочувствием, а также желанием отдохнуть после чемпионата мира—2017, который недавно прошёл в Хохфильцене (Австрия). Вместо них в Пхёнчхане побегут Ветле Шостад Кристиансен, Фредрик Гьёсбак, Вегард Йермунсхауг и Эрленд Бьонтегорд.

В спринте на чемпионате мира Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки, после чего пропустил гонку преследования.
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