Сборная России завоевала золото в «гонке патрулей» на III Всемирных военных играх в Сочи
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила в «гонке патрулей» на III зимних Всемирных играх в Сочи, сообщили журналистам в
пресс-центре Игр.
«Победителями стала сборная России, преодолевшая дистанцию в 20 км за 52 минуты 13,1 секунды. В составе мужского “патруля” Вооруженных сил России выступили Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов (командир патруля) и Сергей Клячин», — сказали в
Вторыми с отставанием в 21 минуту и 3 секунды пришли спортсмены сборной Франции, получившие три штрафных круга. Бронза на счету биатлонистов из Австрии, пришедших к финишу на 26 минут и 7 секунд (2 штрафных круга) позже, чем их российские коллеги.
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«Гонка патрулей» не является олимпийской дисциплиной. Команда состоит из четырех спортсменов, которые стартуют вместе. Лидер «патруля» бежит без оружия, стрельбу ведут трое «патрульных». На огневых рубежах лидер «патруля» дает команду «огонь» каждому из трех участников гонки, в случае промахов вся патрульная команда отправляется на штрафные круги.
III зимние Всемирные военные игры в Сочи завершатся сегодня. Спортсмены из 26 стран уже разыграли большую часть медалей из 44 комплектов наград в личных и командных соревнованиях.
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