Сборная России завоевала золото в «гонке патрулей» на III Всемирных военных играх в Сочи

«Победителями стала сборная России, преодолевшая дистанцию в 20 км за 52 минуты 13,1 секунды. В составе мужского “патруля” Вооруженных сил России выступили Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов (командир патруля) и Сергей Клячин», — сказали в пресс-центре.

Вторыми с отставанием в 21 минуту и 3 секунды пришли спортсмены сборной Франции, получившие три штрафных круга. Бронза на счету биатлонистов из Австрии, пришедших к финишу на 26 минут и 7 секунд (2 штрафных круга) позже, чем их российские коллеги.

В пресс-центре отметили, что «гонка патрулей» стала заключительной дисциплиной биатлонных соревнований на III зимних Всемирных военных играх в Сочи.

«Гонка патрулей» не является олимпийской дисциплиной. Команда состоит из четырех спортсменов, которые стартуют вместе. Лидер «патруля» бежит без оружия, стрельбу ведут трое «патрульных». На огневых рубежах лидер «патруля» дает команду «огонь» каждому из трех участников гонки, в случае промахов вся патрульная команда отправляется на штрафные круги.

III зимние Всемирные военные игры в Сочи завершатся сегодня. Спортсмены из 26 стран уже разыграли большую часть медалей из 44 комплектов наград в личных и командных соревнованиях.