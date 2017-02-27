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27 февраля 2017, 17:38 | Биатлон | Р-Спорт

Российские биатлонистки победили в эстафете на юношеском первенстве мира

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Российские биатлонистки стали победителями эстафеты 3 по 6 км на юношеском первенстве мира в словацком Осрблье.

Российские <span class=error>биатлонистки</span> стали победителями эстафеты 3 по 6 км на юношеском первенстве мира в словацком Осрблье. Увеличить
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Россиянки Екатерина Санникова, Анастасиия Гореева и Кристина Егорова, несмотря на один штрафной круг и семь дополнительных патронов, финишировали первыми со временем 59 минут 43,2 секунды. Вторыми стали норвежки (+18,3 секунды; 4 дополнительных патрона), третьими — итальянки (+1.04,8; один штрафной круг и 4 дополнительных патрона).

Первоначально турнир должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России.
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Норвежец Свендсен пропустит этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес и Тарьей Бе пропустят этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
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