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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28908016/
27 февраля 2017, 17:05 | Биатлон | ТАСС

Норвежец Свендсен пропустит этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес и Тарьей Бе пропустят этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Причиной отказа от участия норвежцев является их плохое самочувствие и желание отдохнуть после прошедшего в австрийском Хохфильцене чемпионата мира.

Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.
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