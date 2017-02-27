Норвежец Свендсен пропустит этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес и Тарьей Бе пропустят этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
Причиной отказа от участия норвежцев является их плохое самочувствие и желание отдохнуть после прошедшего в австрийском Хохфильцене чемпионата мира.
Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.
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