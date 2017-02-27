Немец Шемпп пропустит этап КМ по биатлону в Пхенчхане из-за болезни
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Германии по биатлону не включил чемпиона мира в
масс-старте Симона Шемппа в заявку на седьмой этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил сам спортсмен, слова которого приводит немецкий телеканал Sport1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нет смысла лететь больным. Надеюсь, что смогу быстро вернуться в хорошую форму для выступления на этапе в Финляндии», — сказал Шемпп.
В мужскую команду вошли: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес. В составе женской команды выступят Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Надин Хорхлер.
Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter