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27 февраля 2017, 16:30 | Биатлон | ТАСС

Немец Шемпп пропустит этап КМ по биатлону в Пхенчхане из-за болезни

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Германии по биатлону не включил чемпиона мира в масс-старте Симона Шемппа в заявку на седьмой этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил сам спортсмен, слова которого приводит немецкий телеканал Sport1.

В мужскую команду вошли: Бенедикт <span class=error>Долль</span> <span class=error>Флориан</span> Граф <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Лессер</span> <span class=error>Арнд</span> Пайффер Роман <span class=error>Реес</span>. Увеличить
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«Нет смысла лететь больным. Надеюсь, что смогу быстро вернуться в хорошую форму для выступления на этапе в Финляндии», — сказал Шемпп.

В мужскую команду вошли: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес. В составе женской команды выступят Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Надин Хорхлер.

Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.
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