Немец Шемпп пропустит этап КМ по биатлону в Пхенчхане из-за болезни

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«Нет смысла лететь больным. Надеюсь, что смогу быстро вернуться в хорошую форму для выступления на этапе в Финляндии», — сказал Шемпп.

В мужскую команду вошли: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес. В составе женской команды выступят Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Надин Хорхлер.

Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.