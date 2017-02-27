Российские биатлонисты выиграли серебро в эстафете на юношеском ЧМ в Словакии
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете 3 по 7,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей в словацком Осрблье.
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Россияне в составе Александра Мяконького, Ильи Новопашина и Саида Каримуллы Халили, допустив девять промахов на огневых рубежах и пробежав два штрафных круга, уступили 54,2 секунды победителям эстафеты сборной Норвегии, которая показала результат 55 минут 5,4 секунды при шести промахах. Тройку призеров замкнула сборная Белоруссии (восемь промахов; отставание — 1 минута 41,6 секунды).
Позднее в понедельник пройдет женская эстафета 3 по 6 км.
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