Российские биатлонисты выиграли серебро в эстафете на юношеском ЧМ в Словакии

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Россияне в составе Александра Мяконького, Ильи Новопашина и Саида Каримуллы Халили, допустив девять промахов на огневых рубежах и пробежав два штрафных круга, уступили 54,2 секунды победителям эстафеты сборной Норвегии, которая показала результат 55 минут 5,4 секунды при шести промахах. Тройку призеров замкнула сборная Белоруссии (восемь промахов; отставание — 1 минута 41,6 секунды).

Позднее в понедельник пройдет женская эстафета 3 по 6 км.