Белорусские биатлонисты завоевали вторую награду на юниорском чемпионате мира

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Сегодня команда Беларуси, за которую выступали Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский, стала бронзовым призером в эстафетной гонке 3×7,5 км. Белорусы уступили победителю — сборной Норвегии 1 мин. 41,6 сек., результат которой 55 мин. 05,4 сек. Серебро завоевали российские биатлонисты, отставшие от чемпионов на 54,2 сек.

Первую награду сборной Беларуси принес Антон Смольский, который завоевал бронзу в гонке преследования. А в субботу Антон Смольский остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место в спринтерской гонке.

Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 28 февраля.