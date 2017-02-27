Белорусские биатлонисты завоевали вторую награду на юниорском чемпионате мира
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты завоевали вторую медаль на юниорском чемпионате мира в словацком
Брезно-Осрбли, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня команда Беларуси, за которую выступали Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский, стала бронзовым призером в эстафетной гонке 3×7,5 км. Белорусы уступили победителю — сборной Норвегии 1 мин. 41,6 сек., результат которой 55 мин. 05,4 сек. Серебро завоевали российские биатлонисты, отставшие от чемпионов на 54,2 сек.
Первую награду сборной Беларуси принес Антон Смольский, который завоевал бронзу в гонке преследования. А в субботу Антон Смольский остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место в спринтерской гонке.
Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 28 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter