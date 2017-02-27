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27 февраля 2017, 14:52 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусские биатлонисты завоевали вторую награду на юниорском чемпионате мира

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты завоевали вторую медаль на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>27 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусские биатлонисты завоевали вторую медаль на <span class=error>юниорском</span> чемпионате мира в словацком <nobr>Брезно-Осрбли</nobr> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодня команда Беларуси, за которую выступали Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский, стала бронзовым призером в эстафетной гонке 3×7,5 км. Белорусы уступили победителю — сборной Норвегии 1 мин. 41,6 сек., результат которой 55 мин. 05,4 сек. Серебро завоевали российские биатлонисты, отставшие от чемпионов на 54,2 сек.

Первую награду сборной Беларуси принес Антон Смольский, который завоевал бронзу в гонке преследования. А в субботу Антон Смольский остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место в спринтерской гонке.

Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 28 февраля.

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