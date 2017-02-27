Вал. Семеренко: Думаю, что после ОИ многие в сборной Украины пойдут в декрет

«Про этот сезон можно не говорить, его нужно оставить в сторонке. Я брала паузу, хотела восстановиться, набраться сил, и я думаю, в данный момент у меня всё это прекрасно получается.



В нашей семье появился маленький человечек, это Марк, сын Виты, который с нами везде ездит. Мы с Витой были вместе на сборе в Италии, и когда она уехала в Эстонию тренироваться, а я была на чемпионате мира, было очень печально, я даже немножко всплакнула. Потому что когда нет такого маленького сокровища нашего, становится грустно.

И вы знаете, теперь, когда у Виты появился ребенок, думаешь, что действительно с детьми намного веселее, но в то же время и тяжело. Я думаю, что после Олимпиады многие в нашей команде пойдут в декрет", — цитирует Семеренко Xsport.