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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28903847/
27 февраля 2017, 13:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Вал. Семеренко: Думаю, что после ОИ многие в сборной Украины пойдут в декрет

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2015 года украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила своё выступление в сезоне и предположила, что после Олимпиады 2018 года многие биатлонистки сборной Украины уйдут в декрет.

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете чемпионка мира 2015 года украинская <span class=error>биатлонистка</span> Валентина <span class=error>Семеренко</span> оценила своё выступление в сезоне и предположила что после Олимпиады 2018 года многие <span class=error>биатлонистки</span> сборной Украины уйдут в декрет. Увеличить
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«Про этот сезон можно не говорить, его нужно оставить в сторонке. Я брала паузу, хотела восстановиться, набраться сил, и я думаю, в данный момент у меня всё это прекрасно получается.

В нашей семье появился маленький человечек, это Марк, сын Виты, который с нами везде ездит. Мы с Витой были вместе на сборе в Италии, и когда она уехала в Эстонию тренироваться, а я была на чемпионате мира, было очень печально, я даже немножко всплакнула. Потому что когда нет такого маленького сокровища нашего, становится грустно.

И вы знаете, теперь, когда у Виты появился ребенок, думаешь, что действительно с детьми намного веселее, но в то же время и тяжело. Я думаю, что после Олимпиады многие в нашей команде пойдут в декрет", — цитирует Семеренко Xsport.
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