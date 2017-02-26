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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28896261/
26 февраля 2017, 18:26 | Биатлон | Р-Спорт

Васнецова победила в гонке преследования на юниорском первенстве мира

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Российская биатлонистка Валерия Васнецова победила в гонке преследования на юниорском первенстве мира в словацком Осрблье.

Васнецова в воскресенье отстреляла без промахов и показала время 31 минута 49,5 секунды. Второй стала итальянка Микела Каррара (3 промаха, +10 секунд), третьей — норвежка Ингрид Тандревольд (2 промаха, +10,8 секунды).

Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по решению Международного союза биатлонистов (IBU) и Союза биатлонистов России (СБР).
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