Васнецова победила в гонке преследования на юниорском первенстве мира

Васнецова в воскресенье отстреляла без промахов и показала время 31 минута 49,5 секунды. Второй стала итальянка Микела Каррара (3 промаха, +10 секунд), третьей — норвежка Ингрид Тандревольд (2 промаха, +10,8 секунды).

Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по решению Международного союза биатлонистов (IBU) и Союза биатлонистов России (СБР).