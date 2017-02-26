Малиновский выиграл гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону
Россиянин Игорь Малиновский победил в гонке преследования на 12,5 км на юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье.
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Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен, а замкнул тройку лидеров белорус Антон Смольский.
Биатлон. Первенство мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия
Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км
1. Игорь Малиновский (Россия) — 32.39,8 (4).
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +13,0 (5).
3. Антон Смольский (Беларусь) — +27,4 (5).
4. Кирилл Стрельцов (Россия) — +35,1 (5)…
7. Никита Поршнев (Россия) — +1.16,2 (4).
8. Никита Лобастов (Россия) — +1.27,1 (3).
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