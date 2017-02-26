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26 февраля 2017, 15:03 | Биатлон | Чемпионат.com

Малиновский выиграл гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону

Россиянин Игорь Малиновский победил в гонке преследования на 12,5 км на юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье.

Россиянин Игорь <span class=error>Малиновский</span> победил в гонке преследования на 125 км на <span class=error>юниорском</span> чемпионате мира по биатлону в Осрблье. Увеличить
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Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен, а замкнул тройку лидеров белорус Антон Смольский.

Биатлон. Первенство мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия
Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км

1. Игорь Малиновский (Россия) — 32.39,8 (4).
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +13,0 (5).
3. Антон Смольский (Беларусь) — +27,4 (5).
4. Кирилл Стрельцов (Россия) — +35,1 (5)…
7. Никита Поршнев (Россия) — +1.16,2 (4).
8. Никита Лобастов (Россия) — +1.27,1 (3).
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