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26 февраля 2017, 14:54 | Биатлон | «Прессбол»

Чемпионат мира среди юниоров. Антон Смольский завоевал бронзу в гонке преследования

Белорусский биатлонист Антон Смольский 26 февраля на юниорском чемпионате мира в Осрбли занял 3-е место в гонке преследования. Равных же не было россиянину Игорю Малиновскому.

Белорусский биатлонист Антон <span class=error>Смольский</span> 26 февраля на <span class=error>юниорском</span> чемпионате мира в <span class=error>Осрбли</span> занял 3-е место в гонке преследования. Равных же не было россиянину Игорю <span class=error>Малиновскому</span>. Увеличить
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Чемпионат мира среди юниоров. Осрбли, Словакия

Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км

1. Игорь Малиновский (Россия) — 32.39,8 (0+1+2+1)
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) — 13,0 (2+1+1+1)
3. Антон Смольский (Беларусь) — 27,4 (0+0+3+2)…
12. Роман Шинкевич (Беларусь) — 1.55,5 (1+0+1+0)…
50. Вадим Радюк (Беларусь) — 6.39,6 (2+4+1+2)…

Всего стартовали 59 участников.

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