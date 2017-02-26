Халили — четвёртый в гонке преследования на юношеском ЧМ по биатлону в Словакии
Француз Эмельен Клод выиграл гонку преследования на 10 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей в Осрблье.
Вторым стал итальянец Седрик Кристилле, а замкнул тройку призёров немец Данило Ритмюллер. Россиянин Саид Халили финишировал четвёртым.
Биатлон. Первенство мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия
Юноши. Гонка преследования. 10 км
1. Эмельен Клод (Франция) — 29.22,4 (4).
2. Седрик Кристилле (Италия) — +16,0 (2).
3. Данило Ритмюллер (Германия) — +30,7 (4).
4. Саид Халили (Россия) — +52,6 (4)…
10. Илья Новопашин (Россия) — +1.46,4 (3)…
20. Александр Мяконький (Россия) — +2.38,1 (5)…
26. Вячеслав Шелепов (Россия) — +3.46,2 (7).
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