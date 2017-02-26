Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28894998/
26 февраля 2017, 14:07 | Биатлон | «Прессбол»

Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Эмильен Клод победил в гонке преследования, Илья Авсеенко — 11-й

Белорусский биатлонист Илья Авсеенко 26 февраля на юниорском чемпионате мира в Осрбли занял 11-е место в гонке преследования. Равных же не было французу Эмильену Клоду.

Чемпионат мира среди юниоров. Осрбли, Словакия

Юноши. Гонка преследования. 10 км

1. Эмильен Клод (Франция) — 29.22,4 (1+1+0+2)
2. Седрик Кристилль (Италия) — 16,0 (0+0+1+1)
3. Данило Райтмюллер (Германия) — 30,7 (1+0+1+2)…
11. Илья Авсеенко (Беларусь) — 1.46,5 (0+1+0+1)…
21. Кирилл Тюрин (Беларусь) — 2.57,5 (1+1+1+2)…
23. Александр Мацкевич (Беларусь) — 3.24,2 (0+3+2+1)
24. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 3.25,7 (2+0+3+3)…

Всего стартовали 60 участников.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял четвертое место в спринте на юниорском ЧМ в Словакии

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский занял четвертое место в спринте на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ