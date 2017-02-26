Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Эмильен Клод победил в гонке преследования, Илья Авсеенко — 11-й
Белорусский биатлонист Илья Авсеенко 26 февраля на юниорском чемпионате мира в Осрбли занял 11-е место в гонке преследования. Равных же не было французу Эмильену Клоду.
Чемпионат мира среди юниоров. Осрбли, Словакия
Юноши. Гонка преследования. 10 км
1. Эмильен Клод (Франция) — 29.22,4 (1+1+0+2)
2. Седрик Кристилль (Италия) — 16,0 (0+0+1+1)
3. Данило Райтмюллер (Германия) — 30,7 (1+0+1+2)…
11. Илья Авсеенко (Беларусь) — 1.46,5 (0+1+0+1)…
21. Кирилл Тюрин (Беларусь) — 2.57,5 (1+1+1+2)…
23. Александр Мацкевич (Беларусь) — 3.24,2 (0+3+2+1)
24. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 3.25,7 (2+0+3+3)…
Всего стартовали 60 участников.
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