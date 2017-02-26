Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28894044/
26 февраля 2017, 11:21 | Биатлон | Sports.kz

Казахстанские биатлонисты уступили лишь одну гонку на Азиаде-2017

Сборная Казахстана по биатлону успешно выступила на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по биатлону успешно выступила на зимних Азиатских играх в Саппоро сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Азиаде-2017 Казахстан выиграл «золото» в шести гонках из семи. Единственная гонка, где казахстанская команда не сумела занять первое место, — мужская гонка преследования: в ней победил японец Тачизаки Микито.

Три золотые медали сборной Казахстана принесла Галина Вишневская (спринт, гонка преследования, масс-старт), две — Ян Савицкий (спринт, масс-старт). Еще одно «золото» — в смешанной эстафете (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Максим Браун, Ян Савицкий).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
26 февраля

«Польский монстр» ждет боя с Головкиным

Джесси Варгас: «Головкин победит Джейкобса нокаутом»

Потенциальные соперники Головкина Альварес и Чавес не будут заключать пари