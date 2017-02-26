Казахстанские биатлонисты уступили лишь одну гонку на Азиаде-2017
Сборная Казахстана по биатлону успешно выступила на зимних Азиатских играх в Саппоро, сообщает Sports.kz.
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На Азиаде-2017 Казахстан выиграл «золото» в шести гонках из семи. Единственная гонка, где казахстанская команда не сумела занять первое место, — мужская гонка преследования: в ней победил японец Тачизаки Микито.
Три золотые медали сборной Казахстана принесла Галина Вишневская (спринт, гонка преследования, масс-старт), две — Ян Савицкий (спринт, масс-старт). Еще одно «золото» — в смешанной эстафете (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Максим Браун, Ян Савицкий).
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