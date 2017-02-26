Белорусский биатлонист Антон Смольский занял четвертое место в спринте на юниорском ЧМ в Словакии

В Антон Смольский показал неплохой ход по лыжне, с одним промахом в стрельбе лежа уступив всего 25,1 сек. победителю из России Игорю Малиновскому. Чемпион преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами без промахов за 24 мин. 32,2 сек. Второе место занял также россиянин Кирилл Стрельцов — +12,2 сек. (0+0). Биатлонист из Казахстана Роман Еремин стал бронзовым призером — +24,9 сек. (2+0).

В спринте приняли участие еще три белорусских биатлониста. Роман Шинкевич финишировал 18-м — +1 мин. 44,6 сек. (0+2). Вадим Радюк занял 28 место — 2 мин. 22,0 сек. (0+1). Четыре промаха, по два на каждом из огневых рубежей, не позволили Игорю Карпюку подняться выше в итоговом протоколе, он показал в гонке 61-й результат — +3 мин. 52,3 (2+2).

В спринте среди юниорок победила итальянка Микела Каррара — 20 мин. 57,8 сек. (0+0). Норвежка Ингрид Тандреволд завоевала серебряную награду — +15,2 сек. (1+0). Француженка Миртиль Бегю — +31,5 (0+0) стала бронзовым призером. Лучшая из белорусок в прошедшей гонке Дарья Блашко, которая заняла девятое место — +1 мин. 10,0 сек. (1+1).