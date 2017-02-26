Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская выиграла все гонки на Азиаде-2017
Лидер сборной Казахстана по биатлону Галина Вишневская выиграла еще одно «золото» на зимних Азиатских играх в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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На этот раз Вишневская победила в женском
Ранее Вишневская выиграла «золото» в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.
Напомним, что в мужском
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