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26 февраля 2017, 8:45 | Биатлон | Vesti.kz

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская выиграла все гонки на Азиаде-2017

Лидер сборной Казахстана по биатлону Галина Вишневская выиграла еще одно «золото» на зимних Азиатских играх в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последнее золото она принесла в <nobr>масс-старте</nobr> на 125 километра. Увеличить
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На этот раз Вишневская победила в женском масс-старте на 12,5 километров. Второй стала Алина Райкова, а третьей — Дарья Усанова.

Ранее Вишневская выиграла «золото» в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

Напомним, что в мужском масс-старте на 15 километров победил казахстанец Ян Савицкий.

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