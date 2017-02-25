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25 февраля 2017, 19:41 | Биатлон | ТАСС

Россиянка Мошкова завоевал малый юниорский Кубок IBU в спринтерском зачете

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Мошкова стала обладательницей малого юниорского Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в зачете спринтерских гонок.

В активе россиянки 234 очка. Второе место заняла француженка Миртиль Бегю (220), третьей стала еще одна россиянка Валерия Васнецова (213).

В четверг в спринте на юниорском чемпионате мира, который проходит в словацком Осрблье, Мошкова стала 17-й.

Чемпионат мира завершится 28 февраля.
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