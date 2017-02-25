Стрельцов: Пора уже начать обгонять Малиновского

«На рубеже я работал довольно медленно, обрабатывал каждый выстрел. На “стойке” к последнему выстрелу уже заволновался, поэтому отложил его. В том году я выцеливал последний выстрел 20 секунд и промазал. Сейчас меня посетила мысль, что если я его снова задержу, то история повторится, поэтому постарался выстрелить побыстрее. В сегодняшней гонке я полностью доволен самочувствием и работой лыж, поэтому доволен своим вторым местом.



Первое место — это не самоцель. Мне хочется защищать честь своей страны и от каждой гонки получать по максимуму, справляясь со всеми задачами на рубеже и на дистанции, но, конечно, пора уже начать обгонять Игоря Малиновского», — приводит слова Стрельцова официальный сайт СБР.