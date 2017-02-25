Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира
На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям».
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Победный дубль
Юниорский спринт — самая престижная дисциплина на первенстве мира. Именно из числа её победителей выходит больше всего будущих европейских звёзд. В своё время его выигрывали Антон Шипулин и Евгений Устюгов, Максим Цветков и Александр Логинов. Поэтому к новой волне российских ребят явно стоит присмотреться. Они талантливы, амбициозны и способны стать лидерами основной сборной к Олимпиаде в Пекине.
Игорь Малиновский к титулу чемпиона Европы добавил звание победителя первенства мира, при этом будущему пилоту и уроженцу Камчатки ещё целый год выступать в юниорах. На вторую ступень пьедестала поднялся москвич Кирилл Стрельцов, который весь сезон проводит на отличном стабильном уровне и по праву возглавляет зачёт юниорского Кубка IBU. Уже следующий сезон он проведёт на взрослом уровне и может пополнить состав команды В.
Привет из Афганистана
Призёр юношеской Олимпиады в Лиллехаммере Карим Халили принёс сборной России первую медаль мирового первенства в Словакии. В индивидуальной гонке у юношей три штрафа не помешали ему проложить путь к серебру. На
Мала, да удала
Кристине Егоровой из Удмуртии на вид не дашь и 18. На фоне крепких сверстниц она выглядит совсем девочкой, но на тяжелейшей разбитой трассе в индивидуальной гонке сотворила настоящую сенсацию. Дебютантка международных турниров зацепилась за бронзовую награду и никому её не отдала, хотя сама до последнего не верила в успех. 50-тысячный городок Можга за четыре года подготовил уже второго призёра мировых первенств. Ранее абсолютной победительницей юношеского первенства мира стала Ульяна Кайшева.
Мастер стратегии
Когда Никита Лобастов уходил на последний круг юниорской индивидуальной гонки, вряд ли
Стреляли «в медаль»
Юниорки Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова после третьей стрельбы шли уверенно в лидерах и могли претендовать на победный дубль, но на «стойке» случилось
Удивили больше всех
Родственники великих Бьорндалена и Резцовой пока на первенстве мира не радуют, зато дочь известного в конце 1990-х лыжника Маркуса Гандлера Анна делает первые успешные шаги в биатлоне. В спринте у девушек Анна заняла второе место и уверенно опередила всех россиянок. Успехи австрийского женского биатлона в последнее время уже не удивляют, если бы не один факт. Гандлер незадолго до первенства мира исполнилось 16 лет, в то время как большинство её соперниц на
Самыми экзотическими участниками чемпионата мира были бразильцы. Если не брать кроссовый биатлон и выступление кенийцев, то бразилец Лукас Мартинс стал первым темнокожим биатлонистом.
В индивидуальной гонке он был 98-м, то есть последним из дошедших до финиша участников и поразил всего пять мишеней из 15, в спринте также стал последним, попав семь раз из десяти. Однако на трассе он смотрелся не хуже некоторых соперников и гораздо лучше ставшего знаменитым венесуэльца Адриана Солано.
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