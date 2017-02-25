Ерёмин выиграл «бронзу» спринта юниорского чемпионата мира

Казахстанец Роман Ерёмин занял третье место, допустив два промаха на двух огневых рубежах и уступив лидеру, россиянину Игорю Малиновскому, 24,9 секунды. Вторым стал еще один биатлонист из России — Кирилл Стрельцов.



Биатлон. Юниорский Чемпионат мира. Осрблье (Словакия)

Юниоры. Спринт. 10 километров.



1. Игорь Малиновский (Россия) — 24:32,2 (0+0)

2. Кирилл Стрельцов (Россия) — +12,2 (0+0)

3. Роман Ерёмин (Казахстан) — +24,9 (2+0)



68. Дмитрий Колесников (Казахстан) — +4:13,6 (1+0)

69. Петр Ермоленко (Казахстан) — +4:14,7 (2+3)

77. Александр Травников (Казахстан) — +4:43,8 (0+1).