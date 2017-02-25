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25 февраля 2017, 17:48 | Биатлон | Sports.kz

Ерёмин выиграл «бронзу» спринта юниорского чемпионата мира

В словацком Осрблье в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону прошел спринт на 10 километров у юниоров, сообщает Sports.kz.

Казахстанец Роман Ерёмин занял третье место, допустив два промаха на двух огневых рубежах и уступив лидеру, россиянину Игорю Малиновскому, 24,9 секунды. Вторым стал еще один биатлонист из России — Кирилл Стрельцов.

Биатлон. Юниорский Чемпионат мира. Осрблье (Словакия)
Юниоры. Спринт. 10 километров.

1. Игорь Малиновский (Россия) — 24:32,2 (0+0)
2. Кирилл Стрельцов (Россия) — +12,2 (0+0)
3. Роман Ерёмин (Казахстан) — +24,9 (2+0)

68. Дмитрий Колесников (Казахстан) — +4:13,6 (1+0)
69. Петр Ермоленко (Казахстан) — +4:14,7 (2+3)
77. Александр Травников (Казахстан) — +4:43,8 (0+1).

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