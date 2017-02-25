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25 февраля 2017, 15:52 | Биатлон | Р-Спорт

Российские биатлонисты завоевали золото и серебро в спринте на юниорском ЧМ

МОСКВА, 25 фев — Р-Спорт. Российские биатлонисты Игорь Малиновский и Кирилл Стрельцов завоевали золотую и серебряную медали в спринте на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье.

Российские биатлонисты Игорь <span class=error>Малиновский</span> и Кирилл Стрельцов завоевали золотую и серебряную медали в спринте на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье. Увеличить
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Малиновский победил с результатом 24 минуты 32,2 секунды. Стрельцов уступил ему 12,2 секунды. Оба россиянина стреляли без ошибок. Третье место занял казахстанец Роман Еремин (+24,9; 2 промаха).

Россиянин Никита Поршнев (+52,0; 1) стал седьмым, а Никита Лобастов (+1.17,2; 1) — 12-м.

Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по взаимному решению Международного союза биатлонистов (IBU) и Союза биатлонистов России (СБР), который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне.
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