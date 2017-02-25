Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28886515/
25 февраля 2017, 10:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Елисеев: Психологически трудно бежать в первый год каждую гонку на Кубке мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринте на Всемирных военных играх в Сочи.

Елисеев занял 6-е место, отстав от победителя, Максима Цветкова, почти на минуту.

«Нерадостные ощущения от гонки, хотелось попасть в призовую тройку. Конечно, я расстроен. Если тренеры решат, то буду бежать в смешанной эстафете, потом поеду на Кубок IBU в Контиолахти.

Организм не может всё время быть на пике, и в январе случился нормальный спад, однако он всё же был слишком сильный. Наверное, психологически трудно бежать в первый год каждую гонку на Кубке мира, и это меня, наверное, и «подбило», — приводит слова Елисеева портал «Биатлон зимой и летом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»