Она допустила два промаха и проиграла чуть больше полутора минут итальянке Ирене Лардшнайдер, которая пробежала один штрафной круг. Серебряная и бронзовая награды достались австрийке Анне Гандлер и Самуэле Комоле из Италии.



Первенство мира. Осрблье, Словакия

Спринт, 6 км. Девушки



1. Ирене Лардшнайдер (Италия) — 19.48,3 (1).

2. Анна Гандлер (Австрия) — +1.06,5 (1).

3. Самуэла Комола (Италия) — +1.18,1 (0).

6. Кристина Егорова (Россия) — +1.34,4 (2).

12. Анастасия Гореева (Россия) — +1.40,8 (3).

15. Екатерина Санникова (Россия) — +2.06,1 (3).

66. Владислава Гаврилова (Россия) — +5.08,3 (6).