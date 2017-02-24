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24 февраля 2017, 19:16 | Биатлон | Чемпионат.com

Россиянка Егорова — шестая в спринте на юношеском ЧМ по биатлону

Призёр юношеского чемпионата мира в индивидуальной гонке россиянка Кристина Егорова заняла шестое место в спринте среди девушек.

Она допустила два промаха и проиграла чуть больше полутора минут итальянке Ирене Лардшнайдер, которая пробежала один штрафной круг. Серебряная и бронзовая награды достались австрийке Анне Гандлер и Самуэле Комоле из Италии.

Первенство мира. Осрблье, Словакия
Спринт, 6 км. Девушки

1. Ирене Лардшнайдер (Италия) — 19.48,3 (1).
2. Анна Гандлер (Австрия) — +1.06,5 (1).
3. Самуэла Комола (Италия) — +1.18,1 (0).
6. Кристина Егорова (Россия) — +1.34,4 (2).
12. Анастасия Гореева (Россия) — +1.40,8 (3).
15. Екатерина Санникова (Россия) — +2.06,1 (3).
66. Владислава Гаврилова (Россия) — +5.08,3 (6).
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