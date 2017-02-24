Максим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погоде
Обладатель золотой медали III зимних Всемирных военных игр в биатлоне Максим Цветков ответил на вопросы журналиста «Советского спорта».
— Как бежалось сегодня? Как удалось оставить силы после такого чемпионата мира?
— Сегодня бежалось отлично. Самочувствие — хорошее. Силы остались. Я еще до старта говорил, что чемпионат мира не был таким сложным — были перерывы между гонками. Я там всего три гонки пробежал. Так что, нормально.
— Чувствовали дополнительную ответственность?
— Да, дополнительная ответственность была. Давит немного. Это тоже международные соревнования — ты представляешь свою страну. Это — дополнительная ответственность.
— Как на стрельбе сегодня было? Очень немногие отработали на ноль.
— В принципе, со стрельбой все было хорошо. Единственный промах — очень обидный габарит. Проблем никаких не испытывал — работал спокойно.
— Многие жаловались на дождь. Мешала ли вам погода?
— Нет, не мешала. В дожде нет ничего страшного. Спортсмены такого уровня должны быть готовы к любым погодным условиям. Не надо искать отговорок. Я не испытывал трудности. Немного проблем было со скольжением, но оно для всех одинаково, как и погодные условия — тоже одинаковы.
— Будете просить очередное звание за победу?
— Если честно, я надеюсь, что за чемпионат мира получу еще звание. Посмотрим, как решат.
— Что можете сказать про конкуренцию?
— Я на военных соревнованиях выступаю уже не первый раз. Здесь конкуренция достаточно высокая. Здесь всегда сильные спортсмены. Те же болгары находятся в очень хорошей форме. Они показывали очень хорошие результаты и на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Поэтому нельзя расслабляться и думать, что здесь не будет соперников.
— Можете эти Игры сравнить с другими военными соревнованиями?
— Трасса здесь идеально подготовлена — широкие полосы и жесткий трек. Не зря же здесь проводились Олимпийские игры. По организации тоже все очень неплохо. Есть небольшая проблема — трансферов иногда приходится долго ждать — наверное, это
— Собираетесь ли смотреть
— Нет, расслабиться сейчас не получится. Это не последние соревнования для меня — будет еще важный этап Кубка мира в Корее. Наверное, не буду распыляться и сэкономлю силы для других стартов.
— Насколько эти военные игры выбивают из привычной колеи?
— Не выбивают. Мое участие в них планировалось уже давно. Вернее так, участие было очень желательно.
— Что лучше перед этапом Кубка мира, тренироваться, или участвовать в таких стартах, как этот?
— Для меня сейчас лучше было принять участие в соревнованиях. В этом сезоне у меня слишком мало стартов было — надо было поднабрать. За месяц я пробежал всего три гонки — этого мало.
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