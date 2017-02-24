Победу одержала словенка Тея Грегорин, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 22 минуты 19,5 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Акимова отстала от Грегорин на 43,8 секунды, также закончив гонку без промахов. Третье место заняла еще одна россиянка Ульяна Кайшева (отставание 1.15,3; 1 промах).

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.