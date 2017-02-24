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24 февраля 2017, 17:24 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Акимова завоевала серебро в спринте на Военных играх — 2017

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла второе место в спринтерской гонке на зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Победу одержала словенка Тея Грегорин, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 22 минуты 19,5 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Акимова отстала от Грегорин на 43,8 секунды, также закончив гонку без промахов. Третье место заняла еще одна россиянка Ульяна Кайшева (отставание 1.15,3; 1 промах).

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
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