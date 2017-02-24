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24 февраля 2017, 15:33 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Цветков завоевал золото в спринте на Военных играх — 2017

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков выиграл спринтерскую гонку на зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Биатлонист Цветков завоевал золото в спринте на Военных играх — 2017 - Фото Увеличить
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Спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 9 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял болгарин Владимир Илиев (отставание 13,9 секунд; 3 промаха), третьим стал его соотечественник Красимир Анев (+14,9; 1).

Официальная церемония открытия игр состоится позднее в пятницу. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.
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