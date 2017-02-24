Халили стал 13-м в спринте на юношеском ЧМ по биатлону в Осрблье
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили занял 13-е место в спринте на юношеском первенстве мира по биатлону в Осрблье (Словакия).
Победу одержал француз Эмильен Клод. Вторым стал украинец Сергей Телень, третьим — норвежец Сиверт Гутторм Баккен.
Биатлон. Юношеское первенство мира. Осрблье.
Юноши. Спринт. 7,5 км
1. Эмильен Клод (Франция) — 20.18,3 (2).
2. Сергей Телень (Украина) — +25,2 (1).
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +44,6 (2)…
13. Саид Каримулла Халили (Россия) — +1.52,7 (4)…
16. Александр Мяконький (Россия) — +2.07,1 (3)…
18. Иван Новопашин (Россия) — +2.14,0 (3)…
25. Вячеслав Шелепов (Россия) — +2.27,7 (3).
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