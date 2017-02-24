Шипулин: Фуркад в нынешнем сезоне останется недосягаемым для всех
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Никто в нынешнем сезоне не сможет догнать французского биатлониста Мартена Фуркада в общем зачете Кубка мира.
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«В этом году победить Мартена уже невозможно, он оторвался на такое количество очков, что в принципе может уже не бегать. В следующем сезоне все будут пытаться бороться. Каждый спортсмен, особенно попавший в топ-10, мечтает выиграть Кубок мира», — сказал он.
Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира с 1020 очками. На втором месте — Антон Шипулин с 690 очками, третье место занимает немецкий биатлонист Симон Шемпп (673).
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