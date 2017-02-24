Шипулин заявил, что ему удалось наладить диалог с Фуркадом после инцидента на ЧМ

Во время церемонии награждения сборной России, которая завоевала бронзовые награды чемпионата мира в смешанной эстафете, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали Фуркаду руку. После этого француз попытался покинуть церемонию, но вскоре вернулся на пьедестал. Причиной конфликта стало падение Логинова при передаче эстафеты, которое спровоцировал Фуркад.

«После смешанной эстафеты было много эмоций, я немного взорвался, может, лишнее сказал. Я уважаю Фуркада как спортсмена. Как человека — есть какие-то моменты, которые нравятся, которые не нравятся. После смешанной эстафеты мы на протяжении двух дней общались — в чем-то сошлись, в чем-то — нет. Налажен конструктивный диалог», — сказал Шипулин.

По его словам, ему досадно что данный инцидент стал самой обсуждаемой новостью прошедшего чемпионата мира по биатлону.

«Больно осознавать, что это стало главной новостью. Мы приехали на чемпионат мира соревноваться, а не заниматься политикой. В СМИ очень было много надуманной информации по этому инциденту», — добавил российский биатлонист.

Россиянин отметил, что считает Фуркада и норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бе основными конкурентами на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

«Это Мартен Фуркад, в этом году, как и в прошлом, он показывает себя очень сильным спортсменом. Очень хорошо к соревнованиям подходят норвежские атлеты, Тарьей и Йоханнес Бе. Кроме того, мы уже знаем, что от Бьорндалена можно ожидать всего, что угодно. Конкуренция растет с каждым годом, тем более это биатлон, цена каждого выстрела очень велика», — сказал он, отвечая на вопрос о главных конкурентах на ОИ-2018.

Шипулин также отметил, что самое главное сейчас — это предолимпийская неделя. «У нас в приоритете анализ всех трасс, стрельбища, акклиматизационного периода, ветровой ситуации. Мы должны собрать максимально много информации, которая пригодится нам в следующем году, очень важно увидеть нюансы, которые мы можем использовать в тренировочном процессе. Я с наслаждением полечу туда, и буду изучать каждый метр дистанции, пытаться запоминать ее», — пояснил он.