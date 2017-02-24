Биатлонисты не держат зла на организаторов ЧМ по биатлону из-за инцидента с гимном России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты не держат зла на организаторов чемпионата мира по биатлону в связи с инцидентом с гимном, который произошел на церемонии награждения. Об этом сообщил на
пресс-конференции в Екатеринбурге российский биатлонист Антон Шипулин.
Российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. После награждения россиян золотыми медалями организаторы по ошибке включили старую версию гимна — «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого на сцену вышел комментатор Дмитрий Губерниев и дал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн, а капелла. После этого прозвучал правильный гимн страны.
«Я не думаю, что это
По его мнению, инцидент произошел
«Я думаю дело было так, человеку сказали найти русский гимн. Он нашел его в Интернете и скачал, но он не мог знать, что “Патриотическая песня” была гимном России до 2000 года. Я думаю, что это оплошность, неосторожность и организаторы не обязаны знать каждый гимн, а нам помог Дмитрий Губерниев, красиво обыграл ситуацию. Голоса у нас не очень, но мы спели гимн, думаю, это все запомнят надолго», — отметил Шипулин.
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|18.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН
|01:14.15,0
|2
|Франция
|Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|+05,8
|3
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+20,1
|4
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+29,6
|5
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.30,8
|6
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный
|+01.41,3
|7
|США
|Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти
|+01.50,5
|8
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
|+02.22,3
|9
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Михаил Клетчеров, Владимир Илиев
|+02.50,3
|10
|Чехия
|Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+03.10,0
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