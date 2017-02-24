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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28880863/
24 февраля 2017, 12:03 | Биатлон | ТАСС

Биатлонисты не держат зла на организаторов ЧМ по биатлону из-за инцидента с гимном России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты не держат зла на организаторов чемпионата мира по биатлону в связи с инцидентом с гимном, который произошел на церемонии награждения. Об этом сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге российский биатлонист Антон Шипулин.

Российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. После награждения россиян золотыми медалями организаторы по ошибке включили старую версию гимна — «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого на сцену вышел комментатор Дмитрий Губерниев и дал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн, а капелла. После этого прозвучал правильный гимн страны.

«Я не думаю, что это какой-то заговор. К нам на церемонии награждения подходили организаторы, чуть ли не на коленях просили прощения, очень сильно извинялись. Я знаю, что даже оргкомитет оштрафовал виновных. Зла мы не держим», — сказал Шипулин.

По его мнению, инцидент произошел из-за того, что гимн России «давно не звучал на чемпионатах мира по биатлону».

«Я думаю дело было так, человеку сказали найти русский гимн. Он нашел его в Интернете и скачал, но он не мог знать, что “Патриотическая песня” была гимном России до 2000 года. Я думаю, что это оплошность, неосторожность и организаторы не обязаны знать каждый гимн, а нам помог Дмитрий Губерниев, красиво обыграл ситуацию. Голоса у нас не очень, но мы спели гимн, думаю, это все запомнят надолго», — отметил Шипулин.

1.
Россия
2.
Франция
3.
Австрия
18.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН 01:14.15,0
2 Франция Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад +05,8
3 Австрия Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +20,1
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +29,6
5 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.30,8
6 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +01.41,3
7 США Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти +01.50,5
8 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе +02.22,3
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Михаил Клетчеров, Владимир Илиев +02.50,3
10 Чехия Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +03.10,0
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