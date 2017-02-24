Биатлонисты не держат зла на организаторов ЧМ по биатлону из-за инцидента с гимном России

Российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. После награждения россиян золотыми медалями организаторы по ошибке включили старую версию гимна — «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого на сцену вышел комментатор Дмитрий Губерниев и дал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн, а капелла. После этого прозвучал правильный гимн страны.

«Я не думаю, что это какой-то заговор. К нам на церемонии награждения подходили организаторы, чуть ли не на коленях просили прощения, очень сильно извинялись. Я знаю, что даже оргкомитет оштрафовал виновных. Зла мы не держим», — сказал Шипулин.

По его мнению, инцидент произошел из-за того, что гимн России «давно не звучал на чемпионатах мира по биатлону».

«Я думаю дело было так, человеку сказали найти русский гимн. Он нашел его в Интернете и скачал, но он не мог знать, что “Патриотическая песня” была гимном России до 2000 года. Я думаю, что это оплошность, неосторожность и организаторы не обязаны знать каждый гимн, а нам помог Дмитрий Губерниев, красиво обыграл ситуацию. Голоса у нас не очень, но мы спели гимн, думаю, это все запомнят надолго», — отметил Шипулин.