Шипулин на четыре с минусом оценил свое выступление на ЧМ по биатлону в Австрии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин поставил оценку четыре с минусом своему выступлению на завершившемся в Австрии чемпионате мира. Об этом он сказал на
пресс-конференции в Екатеринбурге.
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«Для себя отмечаю, что чемпионат мира прошел не очень плохо. Выступил на четыре с минусом по пятибалльной шкале. Есть положительные моменты — я
Он добавил, что с тренерским штабом выстроит правильную подготовку в олимпийском сезоне, чтобы к основному старту следующего года подойти со стопроцентной готовностью.
Спортсмен отметил, что результат Олимпиады 2018 года станет определяющим в его спортивной карьере.
«Моя главная цель — Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, и я хочу сконцентрироваться на них. Для любого спортсмена очень важно иметь мотивацию, поэтому если я почувствую что у меня ее нет, то не будет смысла бегать, мучить себя, близких, болельщиков. Не будет мотивации — я уйду. Об этом я подумаю после Игр 2018 года, оттолкнусь от результата», — сказал Шипулин.
Он добавил, что сейчас мотивация выступать на соревнованиях у него есть. Шипулин отметил, что приложит все усилия, чтобы достойно выступить на зимних Олимпийских играх.
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