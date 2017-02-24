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24 февраля 2017, 11:35 | Биатлон | ТАСС

Шипулин на четыре с минусом оценил свое выступление на ЧМ по биатлону в Австрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин поставил оценку четыре с минусом своему выступлению на завершившемся в Австрии чемпионате мира. Об этом он сказал на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Шипулин на четыре с минусом оценил свое выступление на ЧМ по биатлону в Австрии - Фото Увеличить
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«Для себя отмечаю, что чемпионат мира прошел не очень плохо. Выступил на четыре с минусом по пятибалльной шкале. Есть положительные моменты — я наконец-то стал чемпионом мира, давно об этом мечтал. Одна из целей достигнута, но не реализованы личные амбиции, ведь было три гонки минимум, где я мог завоевать медали, но занимал обидные четвертые места, седьмое место, двадцать четвертое место — не хватало буквально одного точного выстрела», — сказал Шипулин.

Он добавил, что с тренерским штабом выстроит правильную подготовку в олимпийском сезоне, чтобы к основному старту следующего года подойти со стопроцентной готовностью.

Спортсмен отметил, что результат Олимпиады 2018 года станет определяющим в его спортивной карьере.

«Моя главная цель — Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, и я хочу сконцентрироваться на них. Для любого спортсмена очень важно иметь мотивацию, поэтому если я почувствую что у меня ее нет, то не будет смысла бегать, мучить себя, близких, болельщиков. Не будет мотивации — я уйду. Об этом я подумаю после Игр 2018 года, оттолкнусь от результата», — сказал Шипулин.

Он добавил, что сейчас мотивация выступать на соревнованиях у него есть. Шипулин отметил, что приложит все усилия, чтобы достойно выступить на зимних Олимпийских играх.
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