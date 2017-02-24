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24 февраля 2017, 9:29 | Биатлон | Vesti.kz

Галина Вишневская принесла Казахстану второе золото подряд на Азиаде-2017

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завоевала еще одну золотую медаль на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вишневская стала лучшей в гонке преследования среди женщин на 10 километров.

Напомним, ранее Вишневская выиграла для Казахстана «золото» в спринтерской гонке на 7,5 километра. Также сегодня в мужской гонке преследования «серебро» взял казахстанец Ян Савицкий.

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