Галина Вишневская принесла Казахстану второе золото подряд на Азиаде-2017
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завоевала еще одну золотую медаль на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вишневская стала лучшей в гонке преследования среди женщин на 10 километров.
Напомним, ранее Вишневская выиграла для Казахстана «золото» в спринтерской гонке на 7,5 километра. Также сегодня в мужской гонке преследования «серебро» взял казахстанец Ян Савицкий.
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