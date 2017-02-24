Биатлонист Ян Савицкий принес Казахстану серебро на Азиаде-2017
Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завоевал серебряную медаль на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Савицкий стал вторым в гонке преследования на 12,5 километра среди мужчин. «Золото» завоевал японец Микито Тачизаки, третье место занял кореец Янгу Ким.
Другой казахстанский биатлонист Василий Подкорытов стал девятым, Максим Браун десятым, а Антон Пантов показал 12-й результат.
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