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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28876700/
23 февраля 2017, 20:10 | Биатлон | БЕЛТА

Две белорусские биатлонистки вошли в топ-10 индивидуальной гонки на юниорском ЧМ в Словакии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Анна Сола и Дарья Блашко вошли в десятку лучших по итогам индивидуальной гонки, заняв седьмое и восьмое места на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Анна <span class=error>Сола</span> допустила два промаха на втором огневом рубеже и уступила победительнице 1 мин. 576 сек. (0200). Дарья <span class=error>Блашко</span> разместилась на одну строку итогового протокола ниже — 2 мин. 169 сек. (1100). Увеличить
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Чемпионкой мира среди юниорок до 21 года стала Меган Бэнкс из Канады, которая не допустила ни одного промаха — 37 мин. 22,0 сек. (0+0+0+0). Второе место заняла Юлия Швайгер из Австрии — +47,9 сек. (0+0+0+1). На третью ступень пьедестала почета поднялась немка Анна Вайдель — +1 мин. 20,0 сек. (0+1+0+0). Белоруска Анна Сола допустила два промаха на втором огневом рубеже и уступила победительнице 1 мин. 57,6 сек. (0+2+0+0). Дарья Блашко разместилась на одну строку итогового протокола ниже — +2 мин. 16,9 сек. (1+1+0+0). Не справилась со стрельбой в гонке Динара Алимбекова, заняв 55-е место — +8 мин. 30,8 сек (1+3+2+2).

Сегодня в Брезно-Осрбли состоялась также индивидуальная гонка у юниоров. Лучшим из белорусов стал Игорь Карпюк — 16-е место. Победил Синдре Петтерсен из Норвегии.

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