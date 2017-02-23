Стрельцов победил в зачёте индивидуальных гонок в юниорском Кубке IBU

Стрельцов был вторым на этапе в Ленцерхайде и на первенстве Европы, а на первенстве мира занял шестое место. Его соотечественник Игорь Малиновский в общем зачёте стал вторым, украинец Антон Дудченко — третьим.



Биатлон. Кубок IBU. Индивидуальные гонки. Юниоры. Общий зачёт

1. Кирилл Стрельцов (Россия) — 146.

2. Игорь Малиновский (Россия) 130.

3. Антон Дудченко (Украина) — 116…

7. Никита Лобастов (Россия) — 80…

18. Никита Поршнев (Россия) — 56…

33. Василий Томшин (Россия) — 29.