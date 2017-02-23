Стрельцов победил в зачёте индивидуальных гонок в юниорском Кубке IBU
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов получил «Малый хрустальный глобус» юниорского Кубка IBU по итогам трёх индивидуальных гонок этого сезона, сообщает официальный сайт СБР.
Стрельцов был вторым на этапе в Ленцерхайде и на первенстве Европы, а на первенстве мира занял шестое место. Его соотечественник Игорь Малиновский в общем зачёте стал вторым, украинец Антон Дудченко — третьим.
Биатлон. Кубок IBU. Индивидуальные гонки. Юниоры. Общий зачёт
1. Кирилл Стрельцов (Россия) — 146.
2. Игорь Малиновский (Россия) 130.
3. Антон Дудченко (Украина) — 116…
7. Никита Лобастов (Россия) — 80…
18. Никита Поршнев (Россия) — 56…
33. Василий Томшин (Россия) — 29.
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