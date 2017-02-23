Россиянин Лобастов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по биатлону

Чемпион мира по биатлону в составе мужской эстафетной сборной России прапорщик Максим Цветков прилетел в Сочи, где в составе сборной Вооруженных Сил РФ примет участие в двух гонках на III Всемирных военных играх. На курорте Цветков ответил на вопросы «Советского спорта».