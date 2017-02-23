Россиянин Лобастов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по биатлону
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Лобастов занял третье место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в словацком Осрблье. Дистанцию 15 км он преодолел за 41 минуту 12,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.
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Победителем гонки стал норвежец Синдре Петтерсен (40.17,2; 2), второй результат у немца Давида Цобеля (41.08,4; 3). Россиянин Кирилл Стрельцов стал шестым (41.29,2; 3), Игорь Малиновский — 14-м (42.33,7; 4), Василий Томшин — 53-м (45.31,6; 5).
Юниорский чемпионат мира завершится 28 февраля.
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